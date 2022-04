Entrepreneure depuis toujours, Jessica Joyal est réputée pour sa connaissance approfondie des enjeux de la dotation ainsi que pour son enthousiasme et son leadership en matière de gestion d’entreprise. Elle intervient principalement en développement organisationnel, en accompagnement de dirigeants d'entreprise et en recrutement confidentiel des collaborateurs.



Particulièrement appréciée pour les bonnes pratiques dont elle fait preuve, Jessica Joyal est régulièrement sollicitée par les médias, ainsi que pour donner des formations en recrutement aux HEC Montréal et au sein de diverses Chambres de commerce du Québec. Toujours en quête de perfectionnement, elle prépare actuellement son titre de praticienne en synergologie.