Je suis quelqu'un de ponctuelle et très poli.

Je sais m'adapter facilement à une équipe et être rapide et active.

J'adore le monde du transport c'est pour cette raison que j'ai passé un BEP conduite et service dans le transports routier et que je poursuit mes études en Bac pro exploitation des transports qui se terminera cette année au mois de juin.



Mes compétences :

Accueil

Accueil des clients

Accueil téléphonique

Conception

Gestion des anomalies