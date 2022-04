Jessica KOHLHAAS-BESSON

De formation initiale en Energie et Matériaux, et après 3 ans de mission en tant que Chef de projet Energie, j'ai choisi de compléter ma formation et de diversifier mes compétences par un Mastère Spécialisé Qualité Sécurité Environnement au CESI de Lyon.



Je suis aujourd'hui en charge des système Sécurité (selon le référentiel OHSAS 18001 et MASE) et Radioprotection (selon le référentiel CEFRI) au sein de Cegelec NDT PSC. A ce titre, je coordonne et assure l'amélioration continue de ces systèmes en partenariat avec la Direction de l'entreprise, tout en développant des animations et sensibilisations auprès des opérationnels.



Intégrée au service QSE de l'entreprise, j'ai également en charge l'animation et le développement des systèmes qualité (ISO 9001 et EN 9100) et environnement (ISO 14001). auprès des équipes.



Mes compétences :

Energies renouvelables

Développement durable

Gestion de projet

Environnement