Jessica KY

Polyvalente et dynamique, je sais m'intégrer au sein d'une équipe et être force de proposition. Organisation et rigueur sont pour moi les clés pour atteindre les objectifs fixés. Ma motivation réside dans l'analyse et la recherche de l'optimisation de mon travail pour atteindre les buts que je me suis fixée. Parlant anglais couramment, je pourrais mettre au service de votre entreprise mon professionnalisme et ma capacité de travail.