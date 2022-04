Jessica LABETOULLE

Mes compétences :

Recueil et formalisation des besoins

Préparation, organisation et suivi recette fonct.

Coordination des prestataires

Conception et réalisation de cahiers des charges

Coordination, planification et animation de réu.

Rédaction et mise en place de procédures

Rédaction des documents utilisateurs

Création des supports et réalisation de formation

Formalisation et modélisation processus

Gestion des anomalies

Formalisation de modèle conceptuel de données

Animation groupe de travail et accompagnement ind

Communication projet

Ecriture et passage des scénarii de tests

Analyse de l'existant, optimisation processus

Diagnostic initial et préconisations

AMOA

Gestion de projet