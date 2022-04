Jessica LAGER

Diplômée d'une formation supérieure en communication et récemment rentrée d'un voyage de plus d'un an en Australie, je souhaiterai aujourd'hui reprendre une formation de Manager de Projet en alternance si possible dans le domaine du tourisme et de l'évènementiel.



Mon voyage m’a conforté dans mon choix de poursuite d’études de par le plaisir et l’ouverture d’esprit qu’il m’a apporté. C’est grâce au bonheur et aux éléments positifs que m’a apporté ce voyage, que j’ai décidé de me lancer dans le tourisme afin de transmettre à mon tour la passion du voyage aux individus.

L'évènementiel et la communication sont des domaines dans lesquels j'ai évoluer pendant plusieurs années c'est pourquoi j'aimerais y travailler également. Le tourisme d'affaires me semblent donc le compromis parfait.









Mes compétences :

Adobe Creative Suite

Suite Microsoft