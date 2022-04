Pour me décrire réellement , je suis très ouverte avec de la conversation et on me dit cultiver mais je suis dirai de moi que je suis sympathique tendre et attentionnée avec beaucoup de responsabilité . je cherche à faire de nouvelles connaissances afin d'agrandir mon cercle d'amis et d'atteindre un niveau professionnelle bien élévé et pourquoi pas rencontrer mon âme soeur .