Jessica LANGE

J'effectue actuellement un stage dans un organisme à but non lucratif à Montréal (Canada). Dans une optique sociale et environnementale, ma mission consiste à établir avec, ma directrice de stage, une stratégie de communication pour recruter de nouveaux bailleurs de fonds pour le financement de l'organisme, et pour recruter également, de nouveaux membres afin d'accroître son activité. Par conséquent, je suis aussi chargée de remanier les outils de communication.



Ce stage clôture ma dernière année de licence en management public. Cette formation m'a permis de suivre cet hiver, une session de cours en marketing et management à l'Université de Sherbrooke (Canada).



Je suis étudiante en management public depuis deux ans. C'est un cursus qi regroupe beaucoup de disciplines, tels que l'économie, le droit, la communication, la gestion des ressources humaines, les finances, etc. Mais, ne s'intéressant pas uniquement à la rentabilité, cette une matière répond à une logique de public, prenant en compte, par exemple, l'intérêt général.



Ce cursus implique un stage annuel, et, à cette occasion, j'ai effectué le mien dans une association sociale à Marseille (France) l'année dernière. J'ai été chargée d'organiser et d'encadrer des événements (sorties et animation pour enfants et seniors...), ainsi que d'aider dans la gestion administrative et au secrétariat.



Auparavant, j'ai suivi deux années de faculté en administration économique et juridique. Pour assumer mon statut d'étudiante, j'ai travaillé 18 mois chez MacDonald.

Ces deux dernières années, durant les vacances scolaires, je travaille régulièrement dans les bijouteries Histoire d'Or.



Mes compétences :

Administration

Administration publique

Communication

Communication - Marketing

Environnement

Marketing

Marketing social

Tourisme

Voyage