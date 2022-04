Jessica LAROCHE

Assistante De Vie Dépendance



Vous propose ces services tels que :



- Aide au lever / Aide au coucher

- Aide à la toilette

- Aide à la préparation et à la prise des repas

- Aide aux courses

- Aide à remplir les papiers administratifs

- Aide à l'entretien du cadre de vie

- Accompagnement dans les activités , loisirs , vie sociale ...



Possibilité de faire des garde de nuits



Paiement en chèque Chèque Universel CESU .



Pour plus d'informations me concernant n'hésitez pas a me contacter



Cordialement



LAROCHE Jessica



Mes compétences :

Gentille

Souriante

Dynamique