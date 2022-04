Ingénieure en Génie des Procédés et Bio-procédés spécialisation Bio-Industries depuis Octobre 2016, je suis quelqu'un de motivée et qui aime apprendre chaque jour. On dit de moi que je suis dynamique, travailleuse et que l'on peut me faire confiance.



Mes compétences :

Matlab

Autonomie

Culture cellulaire

Dynamisme

Minitab

Génie des Procédés

Capacité d'adaptation

Bonnes qualités relationnelles

Microsoft Office

Allemand

Anglais