Jessica LATGER

Titulaire d'un titre professionnel Gestionnaire Comptable, je suis à la recherche de mon premier emploi en lien avec mon diplôme. Je suis consciente que mon manque d'expérience peut être un frein mais je suis une personne motivée et sérieuse qui s'adapte très rapidement au travail que l'on me confie. J'espère donc trouver un employeur qui saura me donner une chance de mettre en oeuvre mes compétences et ainsi prouver ma motivation.



Mes compétences :

Rédaction de courrier

Réceptionner les stocks

Gestion d'une caisse

Prise de rendez-vous

Orthographe

Renseignements clientèle

Accueil physique et téléphonique

Réassort des rayons

Comptabilité générale

Enregistrement pieces comptables

TVA

Bilan et compte de résultat

Rapprochement bancaire