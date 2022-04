Jessica LEBON

Issue d’une double formation BAC+3, j’ai commencé mes études dans le domaine sportif. Ce milieu m’a appris la rigueur et la ténacité nécessaires à l’amélioration de mes compétences au quotidien, ainsi que la réussite des objectifs définis. D’autre part, cette discipline me permet de gérer les contraintes liées au management et à la résolution de problèmes.



A la suite de ma formation initiale, j’ai occupé différents postes logistiques, qui m’ont permis d’obtenir rapidement une forte expérience professionnelle dans ce domaine. J’ai beaucoup apprécié la diversité des missions, et la complexité des tâches que j’ai réalisées. C’est pourquoi j’ai tenu à valider un diplôme dans le domaine de la Supply Chain.



En parallèle de mes formations, j’ai exercé des postes dans divers secteurs comme la prestation évènementielle, le commerce en B to B et B to C, et prestation de tourisme en tant qu’auto-entrepreneur. Ces multiples d’expériences m’ont permises d’affiner mes compétences dans plusieurs domaines, légitimant ma polyvalence et ma capacité d’adaptation.





Mes compétences :

Internet

Gestion de projet

Chaine logistique

Esprit d'équipe

Pack Office

Polyvalence

Dynamique

Autonomie professionnelle

Esprit d'initiative

Aisance relationnele

Management

Organisation

Approvisionnement

Gestion des priorités

Adaptabilité

Vision globale