Jessica LEFÈVRE

Jeune femme de 26 ans, sans emploi.

Je recherche activement un emploi dans le secteur du livre (Librairies / Bibliothèques) ou dans l' Internet (rédaction Web / blogging... ).

J'ai déjà effectué environ 5 mois de stage en bibliothèques et librairies entre 2010 et 2012 (bibliothèques / Médiathèques, espace culturel, grande et petite librairie).

Pour ce qui est de l'internet, je gère un forum littéraire que j'ai crée il y a maintenant 2 ans, et ai déjà pu gérer un blog musical.

Motivée et sérieuse.



Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique

Accueil des clients

Réceptionner les stocks

Web design