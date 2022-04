Jessica LEONET

Assistante Marketing Opérationnel spécialisée sur le marché de l'export depuis 3 ans pour l'entreprise Virax. Principale interlocutrice (en français et en anglais) entre la force de vente étrangère et le Directeur Commercial Export.



Missions MARKETING OPÉRATIONNEL:



Réalisation du plan marketing opérationnel export.

Mise en place et adaptation des actions promotionnelles (leaflets, PLV, ILV, fiches produits) sur les différents marchés étrangers.

Gestion de l'organisation de salons internationaux.

Suivi des budgets marketing et commercial export.



Missions MARKETING PRODUIT:



Développement et implantation de nouvelles gammes de produits sur des marchés ciblés et stratégiques.

Responsable de projet OEM/PL.

Refonte graphique packaging.



Responsable du développement de la marque sur les réseaux sociaux.



Connaissances outillage plomberie/sanitaire/chauffage.



Mes compétences :

Adaptation