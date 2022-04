Jessica LEROY

Bonjour,



Je suis dans la Fonction Publique depuis plus de 7 ans sur un poste de gestionnaire de carrières puis depuis peu en détachement sur un poste de comptable au CDG de la FPT de la Marne. Je souhaite changer d'orientation professionnelle. Je suis sérieuse, rigoureuse, assez polyvalente et je ne suis pas contre apprendre de nouvelles choses. Je m’épanouis grâce à la diversité de mon travail et j'aime me sentir utile aux autres



Mes compétences :

Gestion GPMC

Gestion des retraites

Formateur GESFORM

Gestion des effectifs

Administrateur Business Object

Accueil physique et téléphonique

Gestion des carrières du personnel

Administrateur AGIRH

Administrateur GESFORM

Statistiques SAE, bilan social, EPRD, base Angers

Préparation CAPL-CAPD

GPMC

Paramétrage informatique divers

Gestion IRCANTEC

Gestion des contrats

Gestion des reclassements