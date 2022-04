Jessica LETHEULE

Après une expérience de 5 mois à Londres et ayant acquis des compétences commerciales durant mon parcours formatif, je souhaite me spécialiser dans l'assistanat import/export. Je suis très curieuse et attentive par rapport au monde qui nous entoure, il me semble donc tout à fait naturel d'avoir une carrière professionnelle liée à l'international surtout dans le contexte de globalisation dans lequel nous vivons.



Je suis actuellement au centre de formation BACF à Nantes dans le but de devenir assistante import/export et je suis à la recherche de deux stages professionnels:

- un de 5 semaines dans un service export en France (09/01/2017 au 10/02/2017)

- un de 5 semaines à l'étranger (pays anglophones et hispanophones) du 24/03/2017 au 28/04/2017).



Je suis autonome et ouverte à de nouvelles opportunitées. Si vous êtes intéressé je suis disponible sur mon adresse email : je.letheule@gmail.com



Mes compétences :

Étude de marché

Conscience professionnelle

Enquètes de satisfaction

Marketing stratégique

Commerce international

Communication

Incoterms

Relations clients