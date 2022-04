Jessica LIDOUREN

La Sophrologie : l'Etude De La Conscience en Harmonie.



La Sophrologie date de 1960, grâce au neuropsychiatre colombien Alphonso CAYCEDO et par la suite le Docteur Jean Pierre Hubert,Basée sur la relaxation dynamique elle utilise la respiration et différents mouvements en résonnance avec notre conscience corporelle,mentale et émotionnelle.

Au croisement de la relaxation occidentale de la méditation orientale, elle offre une approche personnelle permettant à chacun de trouver des ressources en lui même et d'améliorer sa qualité de vie.

La Sophrologie permet de développer nos capacités personnelles de révéler notre potentiel, et ainsi d’améliorer notre existence quotidienne.Il peut s’agir par exemple d’atténuer les douleurs causées par un traitement médical, de préparer un examen ou une compétition, de réduire les effets du stress et du surmenage...



La personne va alors pouvoir stimuler différentes capacités qu’elle ne soupçonne pas ou qu’elle exploite peu. Elle devient capable de se détendre, de se concentrer, de gérer son stress et ses émotions, mais aussi de mieux mémoriser, de positiver et se dépasser.



A proposer et conseiller à tout se désirant tout simplement s'accorder du temps: à l'écoute de soi, de ses besoins, de ses capacités et de sa créativité.

La sophrologie reste avant tout un Art De Vivre

Soyons Artiste et créateur d'une oeuvre et d'un grand desein emprunts d'amour envers l'être le plus proche: Nous Même.



Individuel, groupe à partir de 5 participants

Interventions en entreprise à partir de Octobre 2007



