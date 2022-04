Jessica LOPES-REGO

Étudiante en deuxième années de BTS, assistante de Gestion PME-PMI, j'ai de nombreuses expériences professionnelles dans le secteur territorial, ainsi que dans les associations et centre de loisirs. J'ai obtenu mon Bac pro Gestion administration avec mention "assez bien".

Ancienne conseillère municipale des jeunes, de Villeneuve-Sur-Yonne, durant 3 ans, je suis très impliquée au bon fonctionnent de ma ville.

Je suis aussi présidente de l'association des BTS, qui a pour but de rapprocher et de valoriser le BTS (1er et 2ème années) dans notre établissement, qui est jusqu'ici presque inexistante.

Je voyage beaucoup, en autres en Italie ou mes parents possèdent une maison. J'ai alors quelques notions d'Italien.

J'ai déjà visité plusieurs pays comme l'Allemagne, la Suisse, la Pologne, l'Italie, l'Espagne...

J'aime le monde du travail. Toutes les entreprises ou j'ai pu travailler ont toujours été satisfaite de mon travail.

Je monte à cheval, j'ai galop 5. J'ai un cheval qui se prénomme Larynx qui est plutôt grand et costaud.



Mes compétences :

Ecoute

Dynamisme

Serieuse