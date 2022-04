Jessica LOPEZ

Titulaire d’un titre de professionnel en Vente et Conseil en magasin,

Mes expériences passées et les stages que j’ai effectués au cours de ma formation m’ont permis de mettre en pratique mes connaissances et mon sens du relationnel. J’ai pu développer mes compétences au travers des différentes tâches qui m’ont été confié : Accueillir le client, identifier ses besoins et le conseiller sur les produits et services, effectuer les opérations d'encaissement, préparer la mise en rayon des produits, des articles (étiquetage, antivol, balisage, ...) et les installer en magasin, effectuer le rangement et l'approvisionnement des rayons et de la réserve…

Je suis autonome, rigoureuse et efficace, mon dynamisme et mon sens du commerce sont de réels atouts que je souhaite mettre au service de votre entreprise. je suis disponible de suite pour tout type de contrat. Je serai heureuse de vous exposer mes motivations et mes acquis au cours d’un entretien.

Restant à votre disposition, je vous remercie de l’intérêt que vous porterez à mon profil. Recevez, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées



Mes compétences :

Analyse tableau de bord

Actions promotionnelles

Valoriser les produit

Facteur d'ambiance

Politique rse

Règles d'implantation Merchandising

Gestion des réclamations

Etape de la vente