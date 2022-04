Jessica LORANG

Accompagner les entreprises dans l’élaboration de leurs projets formation, l’ingénierie financière et l’optimisation de leur budget,

Développer un portefeuille d’entreprises,

Contribuer à l’enrichissement et à la promotion de l’offre de service d’Opcalia IDF.





Mes compétences :

Prospection et Négociation

Ingénierie financière & formation

Veille & créativité

Législation FPC

Fidélisation Clients & posture de conseil

Formation