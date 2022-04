Jessica LUPPI QUENAULT

Après plus de huit années passées à Paris, j'ai décidé de rejoindre mon époux dans le sud de la France, dont nous sommes originaires et où nous aspirons à une autre qualité de vie.

Je suis actuellement consultante en recrutement et management de talents pour une agence de mannequins au Japon.



Cependant forte d’une solide expérience managériale, dans le milieu de la mode, en France et à l’étranger au sein d’IMG Models, où ma mission première était la promotion de marque et d’image, je souhaite à présent mettre à disposition des acteurs économiques de ma région, mes capacités de développement, d’organisation et coordination, ainsi que mon goût pour le travail d’équipe en milieu international et interculturel.

C'est un nouveau challenge professionnel qui m'attend , et j'ai hâte de pouvoir transposer mes compétences dans un nouveau secteur d'activité.





Mes compétences :

Management

Mode

Relations internationales

Communication

Marketing