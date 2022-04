Jessica MACHADO

Bonjour et bienvenus dans mon espace Viadeo,



Apres 8 années d'expérience dans des fonctions commerciales au sein de grosses sociétés touchants différents secteurs (notamment la SSII, les nouvelles technologies, le conseil et la distribution), je cherche aujourd'hui un poste à responsabilités commerciales au sein d’une belle société de conseil/solutions innovantes à forte valeur ajoutée



Spécialités

MANAGEMENT : Motivation; coaching; gestion d’un centre de profit

COMMERCIALES : Cycle de vente long et court; développement commercial; prospection; vente de services



SSII, informatique industriel, ingénierie, système d’information, conseils en management de projet, Energie, aéronautique, défense, finance, ditribution, grande consommation, cosmétique, franchise, mode



Mes compétences :

Animation

Animation commerciale

Commerciale

Gestion d'agence

Management

Négociation

Prospection

Recrutement

Suivi d'indicateurs