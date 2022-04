Energique et motivée, j’aime relever des défis, découvrir et apprendre de nouvelles choses.

Après 6 ans d'expérience chez BNP Paribas Personal Finance, je souhaite intégrer une banque de détail innovante, qui sait valoriser ses clients, et qui recherche la performance. Je pourrais mettre à profit mes connaissances sur le crédit consommation, les produits d'assurance et de prévoyance.