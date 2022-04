Jessica MAINGARD

Suite à des études supérieures, j'ai exercé en tant que commerciale dans le secteur de l'ameublement. Forte de ces expériences, qui m'ont beaucoup appris, j'ai choisi de me spécialiser dans mon domaine de prédilection : la décoration d'intérieur. Le désir de travailler dans cette branche n’est pas arrivé par hasard, j’ai toujours été une grande passionnée de décoration. Mon dernier poste résidait dans la conception de cuisines. C’est d’ailleurs grâce à ce poste que j'ai eu le déclic. Après la conception de cuisines, j'ai eu envie d'étendre cette activité à toutes les pièces de la maison ! J’ai alors commencé par créer des meubles et des objets de décoration. Voyant ma réussite dans l’élaboration de mobilier sur mesure, j’ai voulu m’élargir à des projets de décoration. J’ai eu la chance de rencontrer une décoratrice qui m’a pris sous son aile pour me montrer le métier, avec qui je continue de collaborer. J’ai donc appris sur le tas mais entre nous le sens du détail, le goût et être créatif ça ne s’apprend pas ! J'ai tout de même effectué une formation à Nice pour consolider mes bases dans la décoration et me perfectionner sur le logiciel 3D.



Mes compétences :

Couleurs et Matières

Planification

Gestion de projet

Création

Décoration intérieure

Créativité

Relooking & conseil

Adobe Illustrator

Sketch up

Adobe Photoshop

Relooking

Photographie

Rendu 3d

3D

Dessin technique

Dessin

Décoration

Design