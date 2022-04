Jessica MAJTAN

Titulaire d'un DUT Techniques de Commercialisation en alternance, je recherche activement un contrat dans le cadre d'une licence MRC (Management de la Relation Client) en alternance également pour la rentrée prochaine.

bénéficiant de plus de 2 années d'expérience dans la vente en prêt-à-porter féminin grâce à l'enseigne Kookaï, j'ai pu acquérir différentes compétences qui pourraient me servir dans des domaines telles que le marketing, la communication, etc...

Je suis à l'écoute de toute opportunité se présentant



Mes compétences :

Conseillère De Vente

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Merchandising