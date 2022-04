Jessica MALBET

En tant que freelance en communication et marketing digital, je cerne vos besoins et objectifs et réalise des actions en harmonie avec votre entreprise ou organisme. Lobjectif est de vous conseiller et vous guider pour vous faire gagner de la visibilité sur le web, avec les outils adaptés à votre activité, en toute transparence.



Suite à mes expériences personnelles et professionnelles, mon activité de Freelance sadresse en particulier au secteur touristique (agence de voyages, office du tourisme, territoire, tour opérateur, hôtel) et au secteur culturel (festival, lieu de diffusion et de production, association.)



De façon plus générale, je madresse à tous types dentreprises ou dassociations humaines et éthiques souhaitant développer une stratégie de communication et de marketing digital efficace et durable.