Jessica MANENT

Actuellement en poste chez Sogeti France depuis 4 ans,

j’ai acquis de solides expériences professionnelles et compétences

en termes de développement, maintenance, support

technico-Fonctionnel et l’administration en accompagnant

de grands comptes dans l’environnement SharePoint.



Mon domaine d’expertise concernant SharePoint comprend :

l’administration, la maintenance de sites, le support niveau 2 (aide au niveau 1 et 3 également),

la création de solutions et le développement fonctionnel de sites.



Je connais également le test, l’intégration et le webdesign.





Mes compétences :

SharePoint

Testing

Webdesign