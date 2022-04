Jessica MANSUY

Rigoureuse, dynamique et déterminée, j'ai pu mettre en pratique mon esprit d’initiative et mon sens du travail en équipe au sein de services juridiques et de cabinets d’avocats.



Curieuse, pointilleuse et sensible aux détails, j'effectue mes recherches de façon exhaustive et dispose de bonnes qualités rédactionnelles en matière juridique.



Tout en sachant travailler dans l'urgence, je suis capable de gérer mon temps et mon travail de façon conscienscieuse et efficace.



Mes précédentes expériences ont conforté l’idée que je me faisais du droit de la concurrence et ont été très instructives, non seulement d’un point de vue professionnel, mais également d’un point de vue personnel. Je suis donc déterminée à faire carrière dans cette voie.



Je pense également qu’apprendre tout au long de sa carrière est essentiel. C’est la raison pour laquelle je souhaiterais me perfectionner dans un environnement accueillant et auprès d’une équipe composée des meilleurs professionnels du droit.



Mes compétences :

Distribution

Droit

Droit communautaire

juriste