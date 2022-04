Jessica MARCEL

Mon expérience professionnelle m’a permis de connaître le milieu associatif ainsi que différents dispositifs de financement ou d’actions sociales. La prise en charge socio-éducatives et socioculturelle de publics jeunes en difficultés m’a passionnée tout au long de cette année. En effet, le secteur social m’a toujours attirée. Mes convictions m’ont incité aujourd’hui à m’orienter vers le métier de coordinateur d’actions sociales. Cette fonction touche à des valeurs qui me sont chères, avec lesquelles j’ai envie de me construire professionnellement et de m’engager humainement.



Mes compétences :

Budgets

Microsoft Word

Gestion des ressources humaines

Relations sociales