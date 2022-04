Jessica MATHE

Aujourd'hui à la recherche d'un nouveau challenge dans le secteur de la santé, je suis dynamique, adaptable et tenace. J'ai su démontrer dans mes précédentes expériences mes capacités à développer une activité en toute autonomie, à travailler en synergie et en réseau. J'ai su également faire preuve de pédagogie et d'écoute au sein d'une équipe pluridisciplinaire que j'ai accompagné dans la réalisation des objectifs personnels et collectifs fixés par la direction.



Mes compétences :

Prospection

Vente

Communication

Gestion de la relation client

Management

technique sur différents matériels

Customer Relationship Management