Bonjour à tous,



Ayant 5 années d’expérience professionnelle dans l’assistanat, je suis actuellement à la recherche d’un emploi entant qu’assistante administrative ou assistante en ressources humaines à temps plein.



Diplômée du baccalauréat secrétariat option comptabilité, j’ai une bonne maîtrise de l’outil informatique ainsi qu’une bonne connaissance des tâches administrative et des tâches comptables. De plus j'ai effectuer une formation dans les ressources humaines dont j'ai acquis les connaissances et compétences sur le droit du travail, l'administration du personnel etc..



Je souhaite m’investir dans votre entreprise afin de mettre mes compétences à votre service. Je me décris comme une personne souriante, autonome, rigoureuse, organisé et dynamique, c’est pour cela que je vous fais part de ma candidature.



En vous remerciant,



JESSICA MERLIN



Mes compétences :

Sage Accounting Software

SAP LES

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

CEJI

Sage CEJI