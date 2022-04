Jessica MICHEL

Accueillir la clientèle ou les prospects et les orienter vers les produits et services adaptés.

• Utiliser la base de données clients.

• Gérer les demandes et réclamations - clients.

• Développer une relation - client positive.

• Gérer des délais ou des priorités multiples.

• Utiliser les outils bureautiques de gestion commerciale

• Rédiger un courrier commercial.

• Appliquer les méthodes et outils de secrétariat (capacité rédactionnelle, bureautique, orthographe, accueil

• Appliquer les procédures commerciales et administratives de l'entreprise.



Mes compétences :

Marketing

Publicité

Communication