Jessica MICHELY

Actuellement en dernière année de master en Expertise, Audit et Contrôle a l’ISC Paris, j'effectue mon stage de fin d’études pour une durée de 6 mois dans le domaine de l’audit interne depuis janvier 2014.



Grâce à mon parcours scolaire, j’ai pu acquérir de fortes compétences en comptabilité approfondie et analytique mais également en droit et fiscalité. En complément de cela, j’ai de bonnes notions en audit et l’avantage d’obtenir 5 des 7 UV du DSCG (Diplôme Supérieur en Comptabilité et Gestion) en complément de mon master.



Par ailleurs, mon expérience professionnelle à travers différents stages m’a permise de développer mon sens de l’organisation mais également celui de la rigueur.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Audit interne