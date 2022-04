Forte de 13 années d'expérience dans la relation client dont six dans le secteur des assurances, je cherche aujourd'hui à mettre mes compétences au service d'une entreprise dynamique et performante qui me permettra de développer de nouveaux projets.



Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique

Relationnel

réception d'appels

Négociation contrats

gestion d'un point de vente

Accueil des clients

Prospection

relances devis

Droit des assurances