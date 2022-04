Jessica MILLER

Tridentt TP et Second Œuvre fait partie du groupe MARENOSTRUM, voici une présentation en quelques lignes :



Le groupe indépendant MARE NOSTRUM est spécialisé en ressources humaines dans les domaines du BTP de l’Industrie et des Services. L’offre globale s’est d’abord axée sur le recrutement et l’intérim puis très rapidement au travers de la sécurité au travail, sur la formation réglementaire et la formation métier



TRIDENTT, Agence spécialisée dans les métiers des Travaux Publics et du Second Œuvre, proposant des solutions sur mesure pour les entreprises en quête de compagnons professionnels.



Basée au centre de Grenoble, notre agence animée par 3 permanents immergés dans le monde des Travaux Publics et du Second Œuvre propose de nombreuses opportunités :



- accompagner les intérimaires dans des offres adaptées



- répondre efficacement aux besoins des entreprises en recrutant du personnel compétent



Pour nous contacter :

Tel : 04 76 39 76 76

Mail : tso@tridentt.fr

Site : http://www.tridentt.fr/

Site : http://www.mare-nostrum.eu/