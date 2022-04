Jessica MOISSERON

Bonjour,



Je me nomme Moisseron Jessica et je suis diplômée d'une licence en lettres modernes. Suite à mes études, je souhaite à présent entrer dans le monde professionnel afin de concrétiser mon projet. Je cherche soit un emploi soit un contrat de professionnalisation afin d'apporter à mes compétences théoriques une réelle expérience dans le domaine des métiers du livre que j'affectionne.

Je possède une expérience dans le commerce et apprécie grandement le contact avec la clientèle. Je suis également bénévole à la bibliothèque de mon village. De nature enjouée et dynamique je possède une bonne culture générale ainsi qu'un caractère curieux et ouvert.



Je reste à votre disposition pour tout contact.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Office

Microsoft Excel

Accueil des clients

Encaissement

Ecriture