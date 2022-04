Jessica MONG-HUNE

Je suis née à.saint-Benoit donc j'ai passer tout mon enfance que j'ai grandir que le temps passe vite

J'ai reconnus mon père avec beaucoup de retard des mon entrer dans sa vie qui a tout changer

Je suis une fille pas comme les autres fille je m'appelle mong-hune Jessica Valérie

Je vis chez mon père accompagner de ma mère ma situation

Je suis seul célibataire et très réserver

Je me cultive car je sais lire écrire et compter seulement

Il y a deux choses la première je sais me débrouiller seul mais pas vraiment

Mais de l'autre partie il y a des choses que j'arrive pas a faire

Mais il y a beaucoup de chose dans la vie a apprendre