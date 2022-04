Agent d'entretien professionnel depuis 8 ans et spécialiste dans le nettoyage de vitre depuis 6 ans, ce métier est pour moi plus qu'une passion.

Sérieuse, ponctuelle et perfectionniste, je me ferais un réel plaisir d'intervenir à votre domicile ou dans vos locaux.



Mes compétences :

Lavage de toutes surfaces vitrées

Shampoing moquette

Décapage + mise en cire

Nettoyage