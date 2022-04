Jessica NADAL

Mon expérience professionnelle de manager dans la grande distribution m’a apporté des savoir-faire, une connaissance commerciale et des compétences relationnelles ce qui m’a permis de développer la maîtrise du standard téléphonique et une réelle capacité d’écoute. En tant que responsable, j’ai du conseiller, orienter, répondre aux besoins des clients et dans certains cas gérer les litiges afin de toujours satisfaire les clients. Toujours rigoureuse, j’ai par ailleurs une bonne capacité d’adaptation qui me permet d’évoluer rapidement dans un environnement nouveau.



Mes compétences :

Gestion commerciale

Gestion de la relation client

Gestion administrative

Microsoft Word

Microsoft Excel