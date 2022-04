Jessica NOUAR

C.F.P.R. est la holding du Groupe ROULLIER.



Rattachée à la Direction des Achats Biens et Services, je suis responsable d'un portefeuille Achats pour l'ensemble des métiers du Groupe en France.



De ce fait, j'ai pour mission le pilotage de l'ensemble du processus Achats de plusieurs familles telle que :

- Voyages et déplacements (agences de voyages,compagnies aériennes, rail, hôtellerie, L.C.D, cartes logées, cartes affaires) +4,6M€

- Communication (agences de communication, agences de publicité) + 2M€

- transports de plis, colis et palettes (messagerie/express) 0,680 k€

- Prestations intellectuelles (traductions, formation etc.)

- Services généraux (abonnements, restauration/distribution automatique, archivage etc.)



En parrallele, je suis amenée à travailler sur l'optimisation de la procédure Achats.



Mes compétences :

Pack Office

Formation Assistante Achats

Certification acheteur