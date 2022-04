Jessica PEDRE

Actuellement je recherche une pharmacie d'accueil pour faire un BP préparateur en pharmacie, en particulier autour de Sisteron.



D'une première année en Sciences et Technologie de Laboratoire, j'ai des notions théorique et pratique dans le domaine de la biochimie et microbiologie. J'ai une expérience professionnel de 2 ans en alternance dans le secrétariat et suis titulaire de Bac Professionnel.



Attirée part le milieu pharmaceutique depuis longtemps, mes expériences m'ont permises de confirmer cet intérêt ainsi que d'acquérir et mettre en œuvre mon aspect relationnel tout comme mon sens de la polyvalence. J'aime particulièrement répondre à la hauteur des besoins et satisfaire les personnes qui me sollicitent.



Originaire de P.A.C.A, je reviens dans la région pour stabiliser ma vie professionnelle.



Mes compétences :

Polyvalante

Discipliné et motivé

Volontaire et énergique