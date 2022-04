Bienvenue sur mon profil.



Le marketing des services, la satisfaction client et le développement des synergies entre les fonctions du marketing et de la force de vente sont les piliers de mon parcours professionnel.

Conquérir de nouvelles parts de marché pour une marque, contribuer à l'optimisation de son C.A, fidéliser et conquérir de nouveaux clients pour celle-ci, sont les compétences majeures que j’ai acquises.

Nourrir la relation qui doit se créer ou qui existe entre une marque et ses clients afin d’améliorer la durée de vie de ceux ci pour augmenter leur rentabilité et mettre en place un marketing relationnel efficace dans un contexte où l'omni canal devient primordial sont des missions qui me motivent tout particulièrement.

Un marketing résolument orienté "client" est pour moi aujourd'hui un facteur clé de succès indispensable.



Très Cordialement,



Jessica PERDU



Mes compétences :

Marketing

Management

Gestion de projet

Communication

Marketing opérationnel

Distribution spécialisée

Vente

Webmarketing