Assistante de service social diplômée en 2007, je travaille au sein d'un service social spécialisé en santé au travail et l'intervention interentreprises. Mon expérience s'est forgée auprès de grandes entreprises telles que Renault, Total, Sidel.

Très sensible à la gestion de projet et à la démarche qualité, j'ai intégré en janvier 2014 la formation CAFERUIS.





Mes compétences :

Action sociale

Management

Qualité

Risques psychosociaux