Jessica PIGNOLET

Après avoir travaillé 8 ans dans l'Optique, et évolué du poste de conseillère de vente à celui de responsable de magasin, et ce dans divers secteurs d'activité (prêt à porter, bijouterie ...);

Consciente de l'importance de se sentir bien dans sa peau, et de celle de l'image dans la vie privée et professionnelle, je lance début 2012 un nouveau projet personnel.



A paris, j'ai suivi une formation de conseil en image dans une école de qualité.

Dans le souhait d'offrir des prestations complémentaires, j'ai complémenté celle-ci d'une formation dans un centre d'esthétique, pour pouvoir créer 'So Beauty'.



*** Institut de Beauté & Bien-être pour les particuliers et les comités d'entreprise; à travers des prestations de Spa visage; Blanchiment Dentaire; Conseil en Image (ou Relooking).



Travailler tous les jours pour permettre à de nombreuses femmes de passer un moment de détente, les aider à gagner en bien-être, et leur permettre de faire évoluer leur image selon leurs besoins, c'est aujourd'hui une grande partie de mes nouvelles ambitions.



*** Agence de Conseil en image & Formation, pour les demandeurs d'emploi, étudiants, centres de formation et d'insertion, entreprises ..., à travers des prestations de conseil en image et communication.



Le conseil image permet aux non-actifs de mobiliser toutes les qualités en image et communication nécessaires à optimiser leur profil.



Il permet aux entreprises de gagner en dynamisme et performance, par un personnel mieux dans sa peau, et dont l'image est plus représentatif de celle de l'entreprise.



Visitez le site internet :Array, et contactez-moi pour des informations complémentaires.



Mes compétences :

A L'ECOUTE

Altruiste

communicative

Compétences professionnelles

dynamique

Ecoute

Perfectionniste