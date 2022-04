Jessica PILLARD

Bonjour,



Jeune diplômée de 21 ans, je suis actuellement Assistante ressources humaines et de direction au sein du groupe Mutuelle Familiale du Loir et Cher.



De formation, je suis assistante de direction. Ayant obtenu mon BTS Assistante de manager en 2010, j'ai plus de deux ans d'expériences dans ce domaine notamment au sein de l'entreprise France Telecom en tant qu'assistante commerciale. Puis j'ai aussi eu une expérience en tant qu'assistante ressources humaines au sein de l'entreprise DAHER AEROSPACE.

Aujourd'hui assistante ressources humaines et de direction je maîtrise diverses tâches comme :



-Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences : Évaluation annuelle du personnel, gestion des intérimaires, gestion des plannings (arrêts maladie, congés, …)

-Formation : Élaboration du plan de formation prévisionnel et suivi du budget, Mise en place de la Réforme sur la Formation Professionnelle (Animations de réunions, information aux salariés, …), Organisation des formations.

-Relations sociales : Participation aux réunions (commission formation, CE, DP),Participation aux réunions avec les comités de direction,Organisation des élections CE-DP / DUP.

-Gestion administrative du personnel et Paie : Élaboration des contrats de travail, avenants, DUE, …Etablissement des paies (60 salariés),Déclaration et paiement des charges sociales.

-Recrutement : Analyse du besoin, rédaction des annonces, entretiens.



J'aimerais par dessus tout trouver un poste qui allie au mieux la relation client et le domaine administratif. Je suis aussi passionnée par le monde de l'événementiel.



Je suis une personne agréable, souriante et pleine de joie. J'aime être dans une entreprise dynamique avec une équipe soudée. Je sais aussi bien travailler seule et être autonome rapidement.



Pour finir ma présentation, j'aimerais rajouter que j'ai été sapeur pompier volontaire durant plusieurs années et que je participe aux concours de beauté tels que les concours de Miss par exemple.



Mes compétences :

Assistante de Direction

Evénementiel

Commerciale automobile

Assistanat de direction