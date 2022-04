Jessica POUCHAIRET

Mon objectif est de faire partager mon expérience. Essayer de donner les meilleurs conseils pour faire développer les activités de mes clients le plus rapidement et sereinement possible avec toujours un objectif de retour sur investissement optimal.



Vous pouvez me suivre sur twitter : @jpouchairet



Mes compétences :

Marketing

Marketing web

Statistiques

Grande distribution

Téléphonie

Web

Sms

Web 2.0

Référencement