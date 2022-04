Rigoureuse, organisée et dotée d’une grande rapidité d’apprentissage, j’aime le travail en équipe et suis sans cesse à a recherche de nouveaux savoirs en informatique, en particulier ce qui touche à la BI ou plus généralement aux bases de données.



Mes compétences :

Rédaction CDC, CDCT, CDCF, CDCG

Travail en méthode agile

SQL Server

Oracle Database

MariaDB

SSMS

Power BI

Java

Angular2

SSRS

Oracle Utilities

Hibernate

Spring

Java EE

C