Bonjour,

Mon nom est Jessica, j'ai 24 et je suis actuellement a la recherche d'un emplois.

Mes différentes expériences professionnelles font que j'ai appris a être a l'écoute des clients.

Je suis capable de gérer des stocks, et je possède un bon esprit d'équipe, de plus je suis ponctuelle et méticuleuse.