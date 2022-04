Jessica RABE

Bonjour a tous.

Nous sommes une société des jeunes qui se nomme TSY MANDRIMANDRY qui veut dire en français qui ne dort pas car nous sommes très habile et active.Nous faisons une ferme et nous possédons un terrain de 10ha qui n'est pas suffisant pour notre activité car manque de finance nous nous contentons de cela.Nous faisons de la ferme et d'agriculture en même temps,nous voulons élargir notre activité en achetant des terrains car ici à Madagascar les terrains sont encore vaste et pas d'occupant et nous voulons en procurer pour élargir notre activité mais cela dépend de finance.

Nous sommes aussi dans l'association des cultivateurs et voulons avoir des aides pour procurer des matériaux d'élevage te d'agriculture mais faute de moyen nous pratiquons encore des méthodes traditionnelles.

S'il vous plait au nom de notre association et de notre société aider nous à aller en avance et à améliorer notre méthodes et votre aide seront les bienvenus pour nous.

Notre contact c'est jesoafara201@yahoo.fr.

Merci beaucoup pour votre aide.