Jessica RAMANITRA

Âgée de 25 ans, sérieuse, dynamique, ouverte, sociable, communicative envers mes collaborateurs et passionnée, mes expériences professionnelles m'ont d'acquérir une autonomie, le sens des responsabilités et également être à l'écoute des clients pour répondre au mieux à leurs besoins.



Je maîtrise les techniques d'inventaire, le fonctionnement des commandes et de la mise en rayon.



Mes compétences :

Mise en rayon

Fond de caisse

Gestion des stocks

Cloture caisse

Confection des salés

Encaissement

Gestion de la relation client

Force de proposition